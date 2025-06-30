Kuşadası plajlarına son model kum temizleme aracı

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki plajlarda tatilcilerin daha hijyenik bir ortamda keyifle vakit geçirmesi için filosundaki kum temizleme araçlarına bir yenisini daha ekledi. Plaj yüzeyinin 30 santimetre altına kadar girip, yabancı cisimleri toplayan araç ayrıca kumu tırmıklayarak havalanmasını da sağlıyor.



Kuşadası sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kuşadası Belediyesi de kente gelen tatilcilerin halk plajlarında 5 yıldızlı otel konforunda denize girmeleri için düzenli olarak bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda kurulan özel bir ekip ayrıca ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının bu yıl da süreceği halk plajlarında bulunan soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi son olarak filosuna son model bir kum temizleme aracı daha ekledi. Dört çeker olan kum temizleme aracı, plaj yüzeyinin 30 santimetre altına kadar girip, yabancı cisimleri topluyor. Kumu tırmıklayıp, havalanmasını da sağlayan araç, bir geçişte 160 santimetre genişliğindeki alanı temizleyebiliyor.



Kuşadası Belediyesi Sahil İşletmeleri Şefi Vedat Kazancıoğlu, kent genelindeki plajların Kuşadası’na yakışır bir temizlik ve güzellikte olması için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Ancak burada kentimize gelen tatilciler ile halkımıza da görev ve sorumluluklar düşüyor. Yaptığımız temizlik çalışmalarında kumsaldan bir sürü yabancı cisim topluyoruz. Lütfen çöplerimizi plaja değil, çöp tenekelerine atalım. Çevremizi ve plajlarımızı temiz tutmak konusunda daha hassas davranalım" diye konuştu.