Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuşadası sokaklarında domuz istilası

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 12:17
  • Giriş: 24.06.2025 12:17
  • Güncelleme: 24.06.2025 12:17
Kaynak: İHA
Kuşadası sokaklarında domuz istilası

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde onlarca domuz sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. Yaban domuzları şehir merkezine gelip sitelerin ara sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzlarının yiyecek aradığı görüldü. Yavrularıyla birlikte sürü halinde sokaklarda dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında rahatça kimseye aldırış etmeden gezindi. O anlar ise çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde domuzların sokak aralarında yiyecek araması yer aldı.

BirGün'e Abone Ol