Kuşadası yangınının kara bulutları Muğla’ya ulaştı

Aydın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınının bulutları Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’ye kadar ulaştı.

Güncel 29.06.2024 21:44 Giriş: 29.06.2024 21:44

Güncelleme: 29.06.2024 21:46 Kaynak: İHA

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