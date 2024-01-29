Kuşadası’nda 7 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı
Kaynak: İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güzelçamlı Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık (2 Dosya) suçundan hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalandı.
Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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