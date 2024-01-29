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Kuşadası’nda 7 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.01.2024 10:09
  • Giriş: 29.01.2024 10:09
  • Güncelleme: 29.01.2024 10:10
Kaynak: İHA
Kuşadası’nda 7 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Güzelçamlı Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık (2 Dosya) suçundan hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

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