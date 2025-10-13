Kuşadası’nda balık tezgahları denetimden geçti

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki balık pazarında hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Denizlerdeki av yasağının geçen ay sona ermesiyle Kuşadası Belediyesi de balık satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşmasını sağlamak için Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri Kuşadası balık pazarında denetim yaptı.

Balık boyları ölçüldü

Denetimde, satışa sunulan balıkların tazeliği ve halk sağlığı açısından uygunluğuna bakıldı. Tezgahlardaki balıkların boyları tek tek ölçüldü.

Ayrıca, tezgah sahipleri genel temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi. Derin dondurucuların da kontrol edildiği denetimde, tezgahların hijyen kurallarına uygun olduğu görüldü.