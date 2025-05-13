Kuşadası’nda deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Pamucak Sahili’nde Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş şekilde bulundu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın baş kısmına aldığı darbe sonucu telef olduğunu ve büyük ihtimalle nefes almak için su yüzeyine çıktığında bir deniz aracıyla çarpıştığını belirtti.



EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, bu mevsimde Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için kıyılara geldiğini ve aynı dönemde turizm sezonunun da başlamasıyla deniz trafiğinin arttığını belirtti. Sürücü, "Özellikle üreme dönemlerinde su yüzeyine çıkan kaplumbağalar, hızla ilerleyen deniz araçlarından kaçamadıkları için ölümle sonuçlanan çarpışmalar yaşanabiliyor" dedi.



Kaplumbağanın dişi olması üreme açısından üzücü bir kayıp olarak değerlendirilirken, 102 santimetre uzunluğundaki canlının ölçümleri alınarak doku ve keratin örnekleri kaydedildi. Sürücü, deniz araçlarıyla seyir halindeyken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Çiftleşen kaplumbağalara yaklaşılmamalı, jet ski ve sürat tekneleri kıyılarda düşük hızda ve kontrollü şekilde kullanılmalı" ifadelerini kullandı.



EKODOSD tarafından verilen bilgiye göre, 2011 yılından bu yana Caretta carettalar Kuşadası sahillerinde yuva yaparak yumurtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bölgede 8 yuva tespit edildi. Dernek yetkilileri, kumsalda kaplumbağa gören vatandaşların hayvana yaklaşmadan uzaktan izlemesi, kesinlikle rahatsız etmemesi ve konumu ilgili kurumlara bildirmesi çağrısında bulundu.