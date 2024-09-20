Kuşadası’nda ilkokul öğrencilerine ücretsiz içme suyu

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’deki ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası’ndaki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama daha başlatıldı. Uygulama kapsamında şebeke suyunu çocuklar için sağlıklı içme suyuna dönüştüren sebiller okullara yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak Rahime Bilici ve Cumhuriyet İlkokulu’na yerleştirilen sebiller, ters ozmos adı verilen sistemle suya basınç uygulayarak mikro partikülleri ve ağır metalleri ayrıştırıyor. Bilinen en etkin su arıtma yöntemi olan sistem, ayrıştırılması çok güç olan küçük boyutlu maddeleri bile sudan arındırıyor.

Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Ülkemiz derin bir kriz döneminden geçiyor. Bu dönemde çocuklarımızın okul eğitiminde bazen bir su alacak imkânı bile bulamadığı zamanlar oluyor. Özellikle ilkokullar başta olmak üzere okullarımıza ücretsiz sebillerimizi kurmaya başladık. Böylece öğrencilerimiz matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurabilecekler” diye konuştu.