Kuşadası’nda kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Sümerbank Kavşağı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen C.Ö. idaresindeki 09 SU 702 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 07 LKY 35 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan C.Ö. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.