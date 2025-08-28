Kuşadası’nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Çetin Sabuncu (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kirazlı Yolu Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, 66 yaşındaki Çetin Sabuncu idaresindeki 35 HE 466 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 09 ALA 283 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan Sabuncu, hastaneye sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.