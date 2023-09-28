Kuşadası’nda otomobil minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca, şehir içi minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şeker hastası olduğu öğrenilen 09 BS 924 plakalı otomobil sürücüsü Semra T., yolda seyir halindeyken bir anda fenalaştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Semra T., bu sırada 09 M 4072 plakalı Kuşadası-Soğucak seferini yapan Onur Ç. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Alaattin K., Nezihe G., Adil D., Ayla K., Hasan B. ve otomobil sürücüsü Semra T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



