Kuşadası’nda sahte alkol operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.



Soğucak Mahallesi’nde bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat doğrultusunda başlatılan fiziki takip neticesinde adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalard 36,7 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, M.E.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.