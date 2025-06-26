Kuşadası’nda sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.



Kuşadası’nda, 38 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı oldu. Sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girerken, bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkardı. Kuşadası’nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği belirtildi.