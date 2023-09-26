Kuşadası’nda tarihi eser operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 32 adet bronz sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri şüpheli şahsı takibe aldı. Elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli şahsı düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalayan ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada; 32 adet bronz sikke, 4 adet tarihi obje ele geçiridi.

Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüpheli O.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.