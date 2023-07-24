Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yoldan çıkarak şeftali bahçesine uçan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla atarak şeftali bahçesine yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç sürücüsünü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.