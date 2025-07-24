Kuşadası’nda ücretsiz tenis kurslarına yoğun ilgi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından 7-13 yaş grubuna yönelik açılan tenis kurslarının ikinci dönemi, 22 Temmuz itibarıyla başladı. Kuşadası Tenis Kulübü'nde devam eden eğitimlere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kuşadası Belediyesi'nin 7-13 yaş grubuna yönelik ücretsiz tenis kurslarının ikinci dönemi, 22 Temmuz’da başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda devam ediyor.

Katılımcı çocuklar, tenis sporunun temel tekniklerini öğrenmenin yanı sıra fiziksel gelişimlerini destekleyen çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçiriyor. Her öğrencinin birebir ilgiyle takip edildiği eğitimlerde, sistemli ve profesyonel bir yaklaşım benimseniyor.

Tenis eğitmeni Bağdagül Şimşek, kursa katılan çocukların büyük bir istekle çalıştığını belirterek, "Her bir çocuğa özel ve disiplinli bir eğitim veriyoruz. Spora ilgisi olan, istekli çocuklarımızla daha ileri seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri ise sporun çocukların sadece fiziksel değil, sosyal ve psikolojik gelişiminde de önemli rol oynadığını vurguladı.