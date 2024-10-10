Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Türkmen Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
E.B.‘nin Türkmen Mahallesi’nde bulunan ikametinde gerçekleştirilen aramada, gardıropta saklanmış halde 384,73 gram uyuşturucu esrar maddesi, yaklaşık 1 metre boyunda hint keneviri bitkisi, 40 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, E.B. gerekli yasal işlemler için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.