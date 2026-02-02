Kuşadası’nı sağanak vurdu: AKP'li Çerçioğlu'na "üvey evlat" tepkisi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitler ve dere yatakları taştı. İlçede altyapı çökerken, göle dönen sokaklardan görüntüler paylaşan yurttaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada olmamasına tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Neredesin Özlem Çerçioğlu, bak memleketi ne hale getirdin? Arabalar battı" diye seslendi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak sonrası altyapı yetersizliği nedeniyle kent genelinde su taşkınları yaşandı.

Yurttaşlar, yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarının her yağmurda krize dönüştüğünü belirterek, Kuşadası’nın Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “üvey evlat” muamelesi gördüğünü dile getirdi.

Yurttaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin billboardlardaki “hizmet” yazılı afişlerine tepki gösterirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağış süresince sahaya çıkmadığı, herhangi bir koordinasyon ya da kamuoyunu bilgilendiren açıklama yapılmadığı belirtildi.

Yurttaşlar, yaşanan taşkın ve su baskınlarına "Neredesin Özlem Çerçioğlu, bak memleketi ne hale getirdin? Arabalar battı. Hizmet çağıymış, ...mış ...mış" sözleriyle tepki gösterdi.

Kentte sel ve taşkınlarla mücadele, büyük ölçüde ilçe belediyesi ve yurttaşlar tarafından sürdürüldü.