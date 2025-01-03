Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı
Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpte 16 Ekim'de göreve gelen 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Kuşadasıspor, teknik patron Sevindik önderliğinde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
Sezon başında Bülent Ataman'la yola çıkan Kuşadası temsilcisinde Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör arayışları başladı.