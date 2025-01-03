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Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2025 11:12
  • Giriş: 03.01.2025 11:12
  • Güncelleme: 03.01.2025 11:12
Kaynak: DHA
Kuşadasıspor'da Sevindik'le yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte 16 Ekim'de göreve gelen 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Kuşadasıspor, teknik patron Sevindik önderliğinde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Sezon başında Bülent Ataman'la yola çıkan Kuşadası temsilcisinde Bayram Sevindik'in ardından üçüncü teknik direktör arayışları başladı.

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