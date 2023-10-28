Kuşadasıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de mücadele eden Kuşadasıspor, Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş. deplasmanda 2-1 galip gelerek 3 puanla döndü.



TFF 3. Lig’de mücadele eden Kuşadasıspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tek puan kaybını geçtiğimiz hafta Osmaniye FK’ya 3-0 mağlup olarak veren siyah beyazlılar, Sivas deplasmanından 2-1 galip dönerek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekipte Taha Balcı ve Yavuz Selim Tek’in golü ile 2 gol bulan siyah beyazlılar, dakika 82’de ise Fırat Aras’ın penaltı golüne engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Kuşadasıspor, 19 puana ulaştı.







