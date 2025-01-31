Kuşadasıspor evinde Kahramanmaraş'la oynuyor

KUŞADASI, (DHA)

3'üncü Lig 1'nci Grup'ta son 4 maçını kaybeden düşme hattındaki Kuşadasıspor yarın evinde Kahramanmaraşspor önünde çıkış arayacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 18'inci hafta mücadelesini İbrahim Elmas yönetecek. Kadrosunun büyük bölümü değişime uğrayan ve son olarak Teknik Direktör Yasin Güleryüz'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımı sportif direktör Beytullah Türker sahaya çıkaracak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 3-0 yenilen Kuşadasıspor bu kez kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligde ev sahibi ekip 10 puanla 15'inci sırada, konuk takım ise 22 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.