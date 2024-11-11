Kuşadasıspor ilk kez güldü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 haftada 9 mağlubiyet alarak ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, 10'uncu haftada evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek moral buldu.

Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Ender Alkan'la bulduğu golün ardından 90+2'nci dakikada Ferhat Öztaşdelen'in kırmızı kart görmesiyle eksik kalan siyah-beyazlılar, son anlarda direnerek zafere uzandı.

Kuşadası ekibi bu sezon taraftarına ilk 3 puan sevincini yaşatırken, Teknik Direktör Bayram Sevindik takımına ilk puanlarını kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Kuşadasıspor ilk kez bir müsabakada kalesini gole kapattı.