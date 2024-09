Kuşadasıspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi





Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Kuşadasıspor kadrosuna kattığı 22 futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Özer Türk Stadı’ndaki törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker ve kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan imza töreninde teknik heyet ve futbolcular tarafından camia ve taraftarlara 2’inci Lig’e çıkma sözü verildi.



İmza töreninde konuşan Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker; "Takım, camia ve taraftarlar olarak bu sezon 2’nci Lig’e yükselmek için kenetlenmiş durumdayız. Transferlerimizi ince eleyip, sık dokuyarak yaptık. Bize her zaman destek olan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kuşadasıspor futbolcu fabrikası gibi olacak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadasıspor 24 yıl aradan sonra bizim görevde olduğumuz dönemde Bölgesel Amatör Lig’den çıkarak yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde her zaman kentimizin ortak değeri olan takımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak altyapıya daha çok önem verilecek. Kuşadasıspor’un profesyonel ligde alacağı başarılı sonuçlarla daha çok gencimizi spor yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Böylece Kuşadaspor yetiştirici bir kulüp olma kimliğine bürünerek futbolcu fabrikası gibi olacak" diye konuştu.



Kuşadasıspor’un yeni transferleri ise şu şekilde: Tolga Yakut (Serik Belediye), Ali Eren Konday (Niğde Anadolu), Batuhan Çevik (İstanbul Başakşehir), Bartu Kulbilge (Boluspor), Alperen Özdemir (1922 Konya), İsmail Onur Kalkan (Etimesgut Belediye), Emir Yazıcı (Karagümrük), Bilal Selamet (Şanlıurfa), Mirza Can Yıldırım (Eynesil Belediye), Ufuk Er (Eynesil Belediye), Berke Avcı (Beyoğlu Yeni Çarşı), Vefa Gültek (Ankara Demir), Orkan Batın Kilmen (Bergama Belediye), Ferhat Özdaşdelen (Bergama Belediye), Abdülkadir Kuzey (Bornova 1877), Miraç Fatih Değirmenci (Adana FK), Serkan Yola (Bulvarspor), Muhammet Fatih Öztekin (Kırıkkalegücü), Muhammet Sait Özvardar (Belediye Kütahya), Eyüp Öskan (Amed Sportif), Yunus Çetin (Eskişehir), Hakan Temizhan (Reyhanlı).