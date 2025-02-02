Kuşadasıspor zincir kırdı

KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulmaya çalışan Kuşadasıspor art arda 4 mağlubiyetten sonra Kahramanmaraşspor'u evinde son dakika golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Bülent Ataman, Bayram Sevindik ve Yasin Güleryüz'den sonra bu sezonki dördüncü teknik direktör olarak sportif direktörlükten takımın emanet edildiği Beytullah Türker yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip kurtuluş yolunda umut tazeledi. Kuşadasıspor grupta puanını 13 yaptı.