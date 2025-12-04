Kuşaktan kuşağa edebiyat sohbetleri Ankara’da

Türkiye’nin çağdaş edebiyatını şekillendiren önemli isimler, 7 Aralık’ta Ankara’da bir araya geliyor.

Türk öykücülüğünün usta kalemlerinden Necati Tosuner, Alakarga Yayınları Yayın Yönetmeni ve yazar Zeynep Eşin, çağdaş edebiyatın üretken kalemlerinden Aslıhan Duman, “Kuşaktan Kuşağa Edebiyat Sohbetleri” başlıklı söyleşide okurlarla buluşacak.

ETKİNLİK ROUTE'DA

Ankara Kızılay'da bulunan Route'un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, edebiyatın kuşaklar arası dönüşümünü, yazının değişen iklimini ve anlatının bugüne uzanan damarlarını ele alacak.

Bir ustanın deneyimi, bir yayıncının bakışı ve çağdaş bir yazarın güncel anlatı dili aynı masada buluşarak üç farklı kuşağın edebiyat birikimini görünür kılacak.

KUŞAKLAR ARASI AKTARIM

Etkinlikte; edebiyatta kuşaklar arası aktarım, öykücülüğün tarihsel ve çağdaş izleği, yazarlık süreçleri ve yaratım deneyimleri, yayıncılık dünyasının bugünü ve geleceği üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirilecek.

Alakarga Yayın Yönetmeni Zeynep Eşin, bu buluşmanın önemini şöyle ifade ediyor: “Edebiyatın en değerli tarafı, kuşakları birbirine bağlayan görünmez bir hat oluşturması. Bir ustayla, çağdaş bir anlatıcıyla, okurla aynı masada aynı cümleye eğilmek büyük bir güç.”

Söyleşi, katılımcılara hem edebi mirasa hem de edebiyatın bugününe dair çok yönlü bir perspektif sunmayı hedefliyor.