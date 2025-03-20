Kuşdili için mücadeleye

Kuşdili Çayırı Platformu’nun çağrısı ile bir araya gelen yaşam savunucuları, İstanbul Kadıköy’ün önemli yeşil alanlarından olan Kuşdili Çayırı’na 5 katlı yapı ve zemin altı otopark yapılmasının önünü açan Danıştay 6’ncı Dairesi’nin kararına tepki göstererek, mücadele kararı aldıkların açıkladı. Yaşam savunucuları, ‘‘Kadıköy için geri dönüşü olmayacak büyük bir kent suçu işleniyor’’ dedi.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelen yaşam savunucuları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, İstanbul Kadıköy’deki 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’na ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi’nden çıkan ve betonlaşmasının onaylandığı karar ele alındı. Toplantıda, yeniden yapılaşma, betonlaşmaya ve geri dönüşsüz zararlara yol açacak Danıştay kararına karşı Kuşdili Çayırı’nın korunabilmesi için neler yapılacağının konuşuldu. Toplantı, kesintisiz mücadele kararı ile sona erdi.

TOPLU MEZAR OLUR

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Kuşdili Çayırı için yaklaşık 45 dönümlük arazinin yarısında yapılaşma, yer altında çok katlı otopark yapımına yol açacak bir imar planı kararı aldığı, ardından Mimarlar Odası’nın dava açtığı anımsatılan toplantıda, öne çıkan noktalar özetle şöyle:

‘‘Uygulanması durumunda dere taşma alanında adeta çok pahalı bir toplu mezar olma tehlikesi taşıyan bu karar aynı zamanda zaten dünya standartlarının üzerinde seyreden hava kirliliğinin daha da artmasına, trafik yoğunlaşmasına, kent halkının zaten eksikliğini çektiği yeşil alan ihtiyacına darbe anlamına gelecekti. Mimarlar Oda’nın açtığı dava kazanıldı. Ancak bakanlığın istinaf sürecine gitmesi sonucunda Danıştay 6. Dairesi’nin kararı ile durum Kadıköy halkı ve kent için olumsuz noktaya geri döndü. Bu süreç içinde, 2022’de İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı birlikte, kendilerinin gri otopark diye tanımladıkları, alanın yarısını yüzeyde otopark, diğer yarısını kısmi yeşil alan olarak tasarladıkları bir projeye girişti. Kadıköylüler buna karşı çıktılar ve görüşmeler sonucunda tarihsel adı gibi, peyzajsız çayır alan olmak üzere Kuşdili Çayırı’nın Kadıköy’e yeniden yeşil alan olarak kazanılacağı bir plan sözü verildi. Kuşdili Platformu’nun tüm çabalarına rağmen, hiçbir mevkiiden bu plana dair bilgiye ulaşılamıyor. Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi de bu sözün ardından yapıldığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na onaya gönderildiği iddia edilen plan bilgisinin olmadığını belirtiyor. Bu hiç normalleştirilecek bir durum değil. Meslek odaları, dernekler, inisiyatifler ile birlikte, Kadıköy Belediyesi ve İBB’yi halk için, sağlık ve bütüncül olarak yaşam niteliğini yükseltecek politikalar üretmeye, şeffaflığın geçerli olduğu belediyecilik yapmaya çağırıyoruz.’’

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NE OLMUŞTU?

2018’de Mimarlar Odası’nın açtığı davada Çevre Bakanlığı’nın bölgeye ilişkin aldığı imar planı kararı İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bakanlık kararı istinafa taşımış, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava İdaresi bu kararı bozmuştu. Mimarlar Odası bozma kararını üst mahkemede temyiz etmişti. Danıştay 6. Daire de Mimarlar Odası’nın açtığı davayı görüşmüş, başvuruyu reddederek mahkemenin bozma kararını onaylamıştı.