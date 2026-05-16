Kuşku ve vicdan arasındaki gerilim “Şüphe” ile sahneye taşındı

İstanbul’daki Tiyatro Oyun Kutusu, John Patrick Shanley’nin Pulitzer ve Tony ödüllü oyunu Şüphe’yi seyirciyle buluşturdu. Trajedi, dram ve gerilim türlerini bir araya getiren tek perdelik oyun, New York’ta bir Katolik okulunda geçiyor. 75 dakikalık yapım, okul müdiresi Rahibe Agnes ile reformcu Peder Flynn arasında giderek derinleşen ahlaki ve psikolojik çatışmayı merkeze alıyor. Oyun, sezonun son temsilini ise dün akşam gerçekleştirdi.

Okulun ilk siyahî öğrencisiyle Peder Flynn arasında kurulan yakınlık, Rahibe Agnes’in zihninde yıkıcı bir şüphenin kapısını aralıyor. Oyun, “Gerçekten ne oldu?” sorusunu açık bir yanıtla kapatmak yerine, seyirciyi inanç, vicdan, korku ve otorite üzerine düşünmeye davet ediyor.

Serdar Saatman’ın yönettiği oyunun çevirisi Aslı Önal’a ait. Oyuncu kadrosunda Rüçhan Çalışkur, Nuri Karadeniz, Sevcan Yaman ve Eylem Kaçalin yer alıyor. Oyunun ışık tasarımını Eren Kaan Atay, müziklerini Burcu Durukan üstleniyor. Reji asistanlığında Serkan Şanlıtürk, Lara Mukiyen ve Ercan Kaya; dekor realizasyonunda ise Yılmaz Akpolat ve Levent Akpolat imzası bulunuyor.

Tiyatro Oyun Kutusu’nun sahneleme anlayışı, metnin psikolojik ve ahlaki gerilimini minimal bir rejiyle görünür kılmayı hedefliyor. Soyut mekân kullanımı, sessizlikler ve oyuncu merkezli anlatım, oyunun temel meselesi olan kesinlik arayışını sahne üzerinde yeniden kuruyor.

Şüphe, cevaplardan çok sorulara yaslanan yapısıyla seyirciyi karanlıkta bırakılan boşluklar üzerinden düşünmeye çağırıyor.