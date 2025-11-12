Kuşlar için süresiz nöbetteler

Ebru ÇELİK

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin imzasıyla hayata geçirilmek istenen İslam Enstitüsü projesine karşı yurttaşlar süresiz nöbet tutuyor.

122 tür kuşa ev sahipliği yapan, Melet Irmağı’nın denizle buluştuğu bölgede başlatılan hafriyat çalışmalarının durdurulması için 1 Kasım’da başlatılan nöbet dönüşümlü olarak sürüyor.

Ordu Çevre Derneği’nin öncülüğünde Eğitim Sen, KESK, SOL Parti, CHP ve birçok siyasi parti ile meslek örgütünün tuttuğu nöbetler, proje durdurulana kadar devam edecek.

ÇÖPLÜKTEN KUŞ CENNETİNE

Ordu’da Melet Irmağı’nın Karadeniz’le birleştiği, uzun yıllar çöp toplama alanı olarak kullanılan bölgede bir İslam Enstitüsü inşa edilecek. Ordulular se çöplerin üzerinin doldurulmasıyla yeniden doğaya kazandırılmış, 122 kuş türünün konakladığı bir kuş cenneti haline gelmiş bölgenin korunmasını talep ediyor.

Dün alanda nöbet tutan Eğitim Sen Ordu Şube Sekreteri Zafer Yazıcı, bölgedeki hafriyat faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Burası doğal bir kuş cenneti haline geldi. Bizler bu alanın mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Nöbete devam edeceklerini söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu: “Çalışmalar durdurulana kadar buradayız. Bugün Eğitim Sen, KESK ve Ordu Şubeler Platformu bileşenleri olarak nöbeti devraldık. Yarın SOL Parti nöbet tutacak. Birçok parti de dönüşümlü olarak destek veriyor.”

DAVA DEVAM EDİYOR

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gönül de başlattıkları hukuki mücadelenin devam ettiğini hatırlattı. Gönül, "Ayrıca Belediye’ye hem imar için hem de ihale için dava açtık. İkisi de şu an istinafta. Buna rağmen ısrarları sürüyor. Ancak, gönüllü olarak burada mücadele veren oluşum 7/24 nöbet alanında. Tek isteğimiz doğamız olduğu gibi kalsın. Bir doğal alanımız daha yapılaşmaya açılmasın.”

DİRENİŞ ÇOCUKLARA YARADI

Gönül, direniş alanını çocuklarla beraber şenlik alanına çevirdiklerini anlattı: “Çocuklarla beraber uçurtma etkinliği, müzik dinletisi ve tuval çalışmaları yapıyoruz burada. Direnişimiz bu nedenle daha istikrarlı. Nöbetimiz şu anlık en çok çocukları mutlu etti.”