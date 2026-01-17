Kuşlar pusulaları olmadan yolu nasıl buluyorlar?

Her yıl milyarlarca kuş, üreme ve beslenme alanları arasında uzun göçlere çıkıyor. Kutup bölgelerinden Afrika savanlarına, Avrupa’dan Asya’ya uzanan bu yolculuklar bazen tek seferde okyanus aşmayı gerektiriyor. Peki kuşlar, yönlerini nasıl buluyor?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bu sorunun tek bir yanıtı olmadığını ortaya koyuyor: Kuşlar aynı anda birden fazla “yön bulma ipucunu” kullanıyor.

DÜNYANIN MANYETİK ALANI: İÇ PUSULA

Göçmen kuşların yön bulma yeteneği üzerine çalışan araştırmacılara göre, bu beceri tek bir mekanizmaya dayanmıyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışmalarda, kuş gözündeki kriptokrom proteinlerinin manyetik alan algısında rol oynadığı belirtiliyor.

Araştırmalara göre birçok kuş türü, Dünya’nın manyetik alanını algılayabiliyor. Bu algı, başlarında gizli bir pusula gibi çalışıyor. Özellikle ötücü kuşlarda, gözdeki ışığa duyarlı proteinlerin manyetik alanla etkileşime girerek yön hissi oluşturduğu düşünülüyor. Bu sayede kuşlar, bulutlu havalarda ya da gece uçuşlarında bile rotalarını koruyabiliyor.

GÜNEŞ VE YILDIZLAR: GÖKSEL HARİTA

Gündüz göç eden kuşlar, güneşin gökyüzündeki konumunu bir referans noktası olarak kullanıyor. Ancak güneş sürekli hareket ettiği için kuşların içsel bir “biyolojik saat”le bu değişimi telafi ettiği biliniyor. Gece göç eden türler ise yıldız desenlerini izliyor. Deneyler, genç kuşların gökyüzündeki yıldızların konumuna bakarak yön öğrenebildiğini gösteriyor.

KOKU, RÜZGÂR VE MANZARA İZLERİ

Özellikle kısa mesafeli göçlerde kuşlar, koku haritalarından da yararlanıyor. Deniz kuşlarının okyanus üzerindeki belirli kokuları tanıyabildiği, güvercinlerin ise rüzgârla taşınan koku izlerini yön bulmak için kullandığı biliniyor. Nehirler, dağ sıraları ve kıyı çizgileri de kuşlar için doğal işaret levhaları işlevi görüyor.

ÖĞRENİLEN YOLLAR VE KOLEKTİF HAFIZA

Göç yalnızca içgüdüsel değil; öğrenilen bir süreç de olabiliyor. Bazı türlerde genç kuşlar, ilk göçlerini daha deneyimli bireylerle birlikte yapıyor. Böylece rotalar kuşaktan kuşağa aktarılıyor. BioScience dergisinde yayınlanan çalışmalarda bilim insanları bunu “kolektif navigasyon hafızası” olarak tanımlıyor.

İKLİM KRİZİ ROTALARI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmalar, iklim krizinin göç yollarını ve zamanlamasını değiştirdiğini gösteriyor. Isınan hava, besin kaynaklarının yerini değiştirirken, ışık kirliliği ve şehirleşme de kuşların yön bulma sistemlerini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, bu nedenle göçmen kuşların her yıl daha fazla riskle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

DOĞANIN EN KARMAŞIK YOLCULUĞU

Bilim hâlâ kuşların yön bulma yeteneğinin tüm sırlarını çözebilmiş değil. Ancak eldeki veriler, göçün tek bir “pusula”ya değil; manyetik alan, gökyüzü, çevresel işaretler ve öğrenmeye dayalı son derece karmaşık bir sisteme dayandığını ortaya koyuyor. Kuşların göçü, doğanın en etkileyici navigasyon hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.