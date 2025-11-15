Kuşların cenneti Melet Irmağı’nı savunacağız

Ordu Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının tamamen yeşil alan olarak düzenlenmesi ve yapılaşmaya açılarak betonlaşmasına karşı çıkan yaşam savunucuları “Civil (Melet) Irmağı’nı koruyacağız” diyerek yarın 16.30’da 19 Eylül Stadyumu’nda bir araya gelecek.

Melet Irmağı kenarında günlerdir çadır nöbeti tutan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gönül, "Çeşitli parti, sendika, derneklerle başlattığımız eski çöp alanının betonlaştırılmasına karşı nöbetimiz devam ediyor. Nöbeti sürdürürken yeni yöntemlerle sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu nedenle bugün saat 16.30’da sahilde, Civil Irmağı üzerinde Gazi Köprüsü’nden yürüyüşe başlayacağız. Herkesi yürüyüşümüze davet ekliyoruz" dedi.