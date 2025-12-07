Kuşların yuvası beton olmasın

HABER MERKEZİ

Bilindiği gibi Ordu Durugöl’deki Melet Irmağı’nın denize ulaştığı bölge uzun yıllar kentin çöplüğü olarak kullanıldı. Çöplük olarak kullanılmasından vazgeçilince doğanın kendisini onarması ile belgelenen 124 tür kuşa ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşların göç yolu üzerinde olan bölge adeta kuş cennetine döndü.

Kentin belediye başkanı eski bakan AKP’li Mehmet Hilmi Güler ile Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş arasında bir protokol imzalandı. Eski çöplük ve kuşların cennetine Türk İslam Araştırmaları Merkezi kurmak için hareket geçildi. 700 milyon TL’ye dev bir merkez kurulması planlandı. Bunun üzerine Ordu’da halk direniş başlattı. ‘Kuşların yuvası beton olmasın” diyerek hareket geçen yurttaşların nöbeti 35 günü geride bıraktı. İmzalar toplandı, tüm yetkililere çağrı yapıldı.

Direniş sürerken dün alana kamyonlar getirildi. Ancak yurttaşlar kamyonları durdurmayı başardı. Gerekli yerler ve kurumlar sorumlu olmaya çağrıldı. ORCEV (Ordu Çevre Derneği) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Gelen kamyonlar nehir kıyısındaki atıkları alıp inşaat yapılacak alana taşımak istedi. Bu kamyonlar inşaat firmasının. Ben de aracı çekip yolu kestim. Bana da gelip park cezası kesildi. Belediye başkanı, kaymakamı aradık. Pazartesi günü vali ile görüşeceğiz” dedi.

NÖBETTE 35’İNCİ GÜN

Gönül, Melet ırmağı kıyısındaki parkta yaşam nöbetlerinin 35 gündür sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: Aylardır söylüyoruz. Çöp üzerine bir bina inşa etmek zaten riskli. Burayı bırakın, kuşların yuvasını yıkmayın. Burası bir ekoturizm merkezi olsun. Betonlaşmasın. Ayrıca burada bir bina yapılmasına karşı açılan davayı kazandık. Yarın (bugün) dördüncü kez yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu yürüyüşe bekliyoruz. Torunlarımıza bırakacak en önemli miras budur.”

DOĞA İÇİN BİR ŞEY YAPIN

Durugül’de 124 kuş türünü fotoğraflayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuya dikkat çekti ve şöyle dedi: Haftalardır Orduluların verdiği bir mücadele var? Kuş cenneti olmayı bekleyen bir alanı geri dönüşü olmayan bir inşaata dönmesin diye mücadele ediyorlar. Doğa için bir şeyler yapmak istiyorsanız en azından paylaşıp etiket yapın! Duyun, duyurun! Bu mücadeleye ortak olun! “

Kuş cenneti için yürüyüş bugün Akyazı Mahallesi Ordu Kültür Merkezi önünde saat 13’te başlayacak.