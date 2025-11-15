Kusurlu bulunan yetkili serbest
16 yaşındaki MESEM’li Alperen Uygun’un ölümüne ilişkin ön raporda kusur tespit edilen firma yetkilisi serbest bırakıldı.
Mersin’de lise öğrencisi 16 yaşındaki Alperen Uygun, MESEM projesi kapsamında çalıştığı inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Ön bilirkişi raporunda firma yetkilisi kusurlu bulundu. Hakimlik kusurlu firma yetkilisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi’nde 11. sınıf öğrencisi olan Alperen Uygun, inşaatta çalıştırılıyordu.
Ülkenin ilk MESEM’inde eğitim gören Alperen, ‘görevli olduğu’ asansör firması adına çalışırken 3. kattan asansör boşluğuna düşerek iş cinayetinde yaşamını yitirmişti.
İş cinayetinin ardından ilk ön bilirkişi raporunda asansör firmasının sorumlu yetkilisi kusurlu bulundu.
Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen firma yetkilisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.