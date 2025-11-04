Kusursuz Arsenal! Gol yemeden yola devam

Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında açılış yapıldı. Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag’ı net bir oyunla 3-0 mağlup etti.

Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu galibiyetle 4’üncü maçından da galibiyetle ayrıldı. 4 maçını da gol yemeden kazanan Londra ekibi bu sezon Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçta yalnızca üç gol yedi. Mücadelenin önemli anları:

Maçın 32. dakikasında penaltı kazanan kırmızı-beyazlılarda topun başına geçen Bukayo Saka, penaltıyı gole çevirerek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında Slavia Prag zaman zaman pozisyon arasa da, Gabriel ve Saliba ikilisi savunmada hata yapmadı.

MERINO DAMGASI

İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal, 46. dakikada farkı ikiye çıkardı. Leandro Trossard’ın asistinde Mikel Merino, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı.

İngiliz temsilcisi baskısını sürdürdü; 68. dakikada Declan Rice’ın pasında bir kez daha sahneye çıkan Merino, skoru 3-0’a getirerek gecenin yıldızı oldu.

Mikel Arteta ise öğrencilerinden tam verim almaya devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi özellikle savunmada kusursuz bir sezon geçiriyor. Bu sonuçla Arsenal 12 puana ulaşırken Slavia Prag 2 puanda kaldı.

NAPOLI’DE SESSİZLİK

20.45 seansının diğer maçında ise Napoli evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt’la golsüz berabere kaldı. İki takım da bu sonuçla 4 puana yükseldi.