Kusursuz Cinayet' Karikatür Sergisi 22 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'ta açılacak

BirGün çizerlerinden ve Adli Tıp Uzmanı akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün 'Kusursuz Cinayet' Karikatür Sergisi, 22 Nisan Salı günü saat 14.00’de Girne Belediyesi Yeni Bina Sergi Salonu’nda açılacak.

Luna Tülay Okan kuratörlüğünde Girne Belediyesi’nin katkılarıyla açılacak olan ve 30 karikatürden oluşan sergi 25 Nisan 2025 tarihine kadar açık olacak.

Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün özellikle son yıllarda gündeme gelen adli olaylardan yola çıkarak kriminal dünyanın sonsuz evrenini çizdiği “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hayvanlar ve bitkilere yönelik şiddetin toplumsal yansımaları ve “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusunun yanıtını bilimsel ve akademik çevrelerde aramanın yanında görsel sanatların etkili eleştirel dalı karikatürlerle ifade ediliyor. Sergi dışında ayrıca Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu’nda 22 Nisan 2025 akşam saat 17:00’de “Kusursuz Cinayet” üzerine interaktif katılımlı bir söyleşi gerçekleştirilecektir. 24 Nisan 2025 saat 19:00’da ise Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde “Kusursuz Cinayet” kitabı üzerinden bir söyleşi ve imza günü yapılacak.

PROF. DR. HALİS DOKGÖZ KİMDİR?

Çorum’da doğdu. 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı.

2000-2004 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunda çalıştı. 2005 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda “Yrd. Doçent”, 2008 yılında “Doçent” ve 2014 yılında “Profesör” oldu. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır.

Adli bilimler alanının hakemli uluslararası dergisi Adli Tıp Bülteni’nin 2013 yılından beri editörlüğünü yürütmektedir. 2019 yılında 52 akademisyenin katkılarıyla yayınlanan ve Türkiye’nin uluslararası textbook nitelikli “Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının, 2020 yılında Türkiye’nin ilk “CSI” kitabı olarak tanımlanan adli olguların bilimsel çözümlemelerini içeren “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının ve 2023 yılında tıp, psikoloji, hukuk, kriminoloji, etik, siber güvenlik gibi alanları kapsayan “Siber Suçlar” kitabının editörlüğünü yaptı. 2024 yılında topluma yönelik “Kusursuz Cinayet” kitabı yayınlandı. Ulusal ve uluslararası pek çok makale, araştırma ve kitap bölümleri yayınlanan Dokgöz, çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, adli psikiyatri ve tıbbi malpraktis konularında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Adli tıp ve adli bilimler alanında topluma yönelik yazılı ve görsel medya aracılığı ile programlar ve danışmanlıklar yapmaya ve 221B Polisiye Kültür Dergisi’nde yazmaya devam ediyor.

Bilimsel çalışmaları yanında karikatürle de uğraşan Dokgöz’ün, Gırgır, Limon, Çarşaf, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Milliyet, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide karikatürleri yayınlandı. Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur, Hekim Forumu, Dünya ve Ekonomi gazetesine çizdi. 2016-2018 yıllarında günlük olarak Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde karikatürleri yayınlandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan çeşitli ödüller aldı. Çok sayıda kişisel ve karma karikatür sergisi açtı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce Birgün gazetesinde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle karikatür alanında 2023 yılı Sedat Simavi Ödülü’ne değer görüldü. Güneşin Girmediği Yere, Çizgisel, Metafor ve Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi kitapları yayınlandı. Halen BirGün gazetesine çiziyor.