“Kusursuz cinayet’ sergisi 26 Aralık’ta açılıyor

Haber Merkezi

BirGün çizeri ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün "Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi" 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 18.00’de İstanbul Beyoğlu Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde bir kokteylle açılacak.

Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün son yıllarda gündeme gelen adli olaylardan yola çıkarak kriminal dünyanın sonsuz evrenini çizdiği “Kusursuz Cinayet Karikatür Sergisi” dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor.

40 karikatürden oluşan sergi sanatseverlerin, polisiye ve kriminal dünyaya ilgi duyanların izlemesi için 19 Ocak tarihine kadar açık kalacak.