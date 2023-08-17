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Kütahya-Afyonkarahisar yolunda kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 15:59
  • Giriş: 17.08.2023 15:59
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:00
Kaynak: İHA
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Kütahya-Afyonkarahisar yolunda kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı, 2 kişi yaralandı.

Kütahya Afyonkarahisar yolunun 60'ıncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Kazada yaralanan 2 kişi 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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