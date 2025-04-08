Kütahya Belediye Meclisi’nden ulaşımda indirim kararı

Kütahya Belediye Meclisi 2. Dönem 4. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, şehir içi ulaşım ücretlerine ilişkin önemli bir karar alındı.

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, geçtiğimiz komisyona havale edilen şehir içi ulaşıma indirim talebiydi. Daha önce alınan kararla birlikte tam kart ücreti 27 TL’ye, tek biniş ücreti ise 32 TL’ye yükselmişti.

AK Parti ve MHP gruplarının verdiği indirim önergesi, yapılan müzakereler sonunda mecliste kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri ise karara çekimser kaldı. Buna göre yeni tarifeler şu şekilde belirlendi; tam kart 27 TL’den 22 TL’ye, ilkokul-lise öğrenci kartı 15 TL’den 13 TL’ye tek biniş 32 TL’den 29 TL’ye ve kredi kartı ile biniş 27 TL ’den 22 TL’ye indirildi.

Toplantıda ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nun müzakeresi, Belediye Encümeni ve Plan-Bütçe Komisyonu üyelik seçimleri gerçekleştirildi.

Daha önce Belediye Meclisi’nin aldığı ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından iade edilen "Ön ve Yan Kapamalar İçin Yetki Verilmesi" konulu karar da yeniden görüşüldü.