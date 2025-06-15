Kütahya Belediyesinden sınav sabahı sıcak çorba ikramı

Kütahya Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler ve ailelerine yönelik anlamlı bir destekte bulundu. Sınav sabahı 4 okulun önünde çorba ikramında bulunan belediye, hem öğrencilere moral verdi hem de velilerden takdir topladı.

Fatih Ortaokulu, Ali Güral Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen çorba dağıtımı, Kent İkram Aracı ile yapıldı. Sınav stresi yaşayan öğrencilere samimi bir dokunuş sunan bu etkinlikte, belediye personeli de sınav öncesi öğrencilerle yakından ilgilendi.

Etkinliğe katılan Kütahya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Rıza Arslan, görevli personelle birlikte tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. Sınav sabahına sıcak bir başlangıç sağlayan ikramlar, özellikle veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını ve bu tür desteklerin süreceğini ifade etti.