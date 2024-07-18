Kütahya'da 1,5 hektar orman yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Yaylacık mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanları gören kule görevlisinin ihbarıyla Orman İşlet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Yangına; ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 10 orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait su tankerleri ve işçiler müdahale etti. Yoğun çabaların ardından yangın, söndürüldü. İncelemede yaklaşık 1,5 hektar alandaki ağaçların zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.