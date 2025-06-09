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Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kütahya'da saat 13:21'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.06.2025 14:10
  • Giriş: 09.06.2025 14:10
  • Güncelleme: 09.06.2025 14:13
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 13:21'de meydana gelen depremin 9.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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