Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 13:21'de meydana gelen depremin 9.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.