Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kütahya'da saat 13:21'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 13:21'de meydana gelen depremin 9.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-09
Saat:13:21:25 TSİ
Enlem:39.22333 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.09 km
Detay:https://t.co/KdYkmbCuJY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi