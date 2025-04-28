Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 07:21'de meydana gelen depremin 6.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.