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Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da saat 07:21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 28.04.2025 06:57
  • Giriş: 28.04.2025 06:57
  • Güncelleme: 28.04.2025 07:33
Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 07:21'de meydana gelen depremin 6.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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