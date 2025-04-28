Kütahya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da saat 07:21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 07:21'de meydana gelen depremin 6.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:07:21:09 TSİ
Enlem:39.21528 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/YkWOAUJP52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi