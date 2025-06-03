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Kütahya'da 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.06.2025 16:33
  • Giriş: 03.06.2025 16:33
  • Güncelleme: 03.06.2025 16:33
Kaynak: AA
Kütahya'da 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kütahya'da ikamet ettiği evin pencere camını silen kadın, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Mescidi Aksa Caddesi'ndeki bir binanın 3. katında yaşayan Nursel Karaca (42), dairesinin pencere camını sildiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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