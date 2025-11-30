Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11:36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.