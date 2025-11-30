Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 30.11.2025 11:48
  • Giriş: 30.11.2025 11:48
  • Güncelleme: 30.11.2025 11:52
Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11:36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

