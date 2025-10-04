Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, saat 06.49'da merkez üssü Kütahya'nın simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.4 kilometre olarak kaydedildi.