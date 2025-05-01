Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kütahya'da saat 14:38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 14:38'de meydana gelen depremin 10.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi