Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 14:38'de meydana gelen depremin 10.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.