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Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kütahya'da saat 14:38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 01.05.2025 14:45
  • Giriş: 01.05.2025 14:45
  • Güncelleme: 01.05.2025 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 14:38'de meydana gelen depremin 10.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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