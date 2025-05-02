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Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel
  • 02.05.2025 16:00
  • Giriş: 02.05.2025 16:00
  • Güncelleme: 02.05.2025 16:02
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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