Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02:16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.49 km olarak kaydedildi.

Güncel
  • 21.09.2025 07:28
  • Giriş: 21.09.2025 07:28
  • Güncelleme: 21.09.2025 07:32
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02:16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol