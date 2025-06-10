Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 13:15'de meydana gelen depremin 7.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."