Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kütahya'da saat 13:15'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 13:15'de meydana gelen depremin 7.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-10
Saat:13:15:21 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.96778 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/2poKekLpZm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."