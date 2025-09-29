Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 01:48'de kaydedilen sarsıntının yerin 10,31 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
