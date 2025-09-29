Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 29.09.2025 05:41
  • Giriş: 29.09.2025 05:41
  • Güncelleme: 29.09.2025 05:42
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

