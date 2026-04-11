Kütahya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.31'de 9,12 kilometre derinlikte yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2026-04-11
Saat:17:31:56 TSİ
Enlem:39.25139 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/OuH5jhBx5i
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Musa Işın, Valiliğinin X sosyal medya platformundaki hesabından depremle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada çevre illerden de hissedilen depremle ilgili şunlar kaydedildi:
"Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."
— T.C. Kütahya Valiliği (@KutahyaValiligi) April 11, 2026
