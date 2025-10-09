Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02:54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Sarsıntı, Kütahya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
Deprem, Kütahya ve çevresinde çok sayıda ilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:02:54:05 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.0175 E
Derinlik:12.1 km
Detay:https://t.co/ZYdp6ay5by@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Musa Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.