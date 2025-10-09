Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Deprem, Kütahya ve çevresinde çok sayıda ilde hissedildi.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.